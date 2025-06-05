Забарний узгодив контракт з переможцем Ліги чемпіонів
Футболіст може зміни клуб цього літа
близько 4 годин тому
Фото: Getty Images
Український захисник Борнмута Ілля Забарний узгодив умови особистого контракту з ПСЖ. Про це повідомляє YouTube-канал Journal TMF.
Трансфер гравця збірної України обійдеться парижанам не менше, ніж у 50 мільйонів євро. Забарний може стати першим новачком чинного переможця Ліги чемпіонів перед Клубним чемпіонатом світу.
Забарний зіграв 39 матчів за Борнмут цього сезону, віддавши одну результативну передачу.
Контракт 22-річного захисника з англійським клубом діє до 30 червня 2029 року.
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