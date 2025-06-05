Павло Василенко

Український захисник Борнмута Ілля Забарний узгодив умови особистого контракту з ПСЖ. Про це повідомляє YouTube-канал Journal TMF.

Трансфер гравця збірної України обійдеться парижанам не менше, ніж у 50 мільйонів євро. Забарний може стати першим новачком чинного переможця Ліги чемпіонів перед Клубним чемпіонатом світу.

Забарний зіграв 39 матчів за Борнмут цього сезону, віддавши одну результативну передачу.

Контракт 22-річного захисника з англійським клубом діє до 30 червня 2029 року.