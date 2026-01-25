Сергій Разумовський

Борнмут зробив Трабзонспору офіційний запит із конкретними умовами щодо переходу центрального захисника Арсенія Батагова. Як стверджує турецьке видання Fanatik, англійський клуб запропонував оформити угоду у форматі платної оренди: вишні готові заплатити 4 мільйони євро за тимчасовий перехід 23-річного українця, а також прописати в договорі обов’язковий викуп його контракту за 20 мільйонів євро після завершення орендного періоду.

Утім, за інформацією джерела, керівництво Трабзонспору цю пропозицію не прийняло. У клубі вважають запропоновані суми недостатніми, оскільки розраховують отримати від продажу Батагова значно більше – орієнтовно 30 мільйонів євро. Саме така цифра, за даними джерела, фігурує як бажаний рівень компенсації, який відповідав би статусу гравця, його ролі в команді та потенціалу на європейському ринку.

При цьому переговори, як повідомляється, не зупинилися: Борнмут нібито готовий повернутися з покращеними умовами та переглянути фінансову частину угоди в бік збільшення. Сторони продовжують контакти, а ймовірність трансферу оцінюється як доволі висока, якщо клубам вдасться зблизити позиції щодо остаточної суми.

Батагов приєднався до Трабзонспору влітку 2024 року, коли турецький клуб викупив його у Зорі за 2 мільйони доларів США, що еквівалентно приблизно 1,8 млн євро. У поточному сезоні українець провів за Трабзонспор 22 матчі у всіх турнірах, відзначився одним голом і віддав три результативні передачі.

Повідомлялося, що Батагова в Трабзонспорі може замінити захисник Динамо Тарас Михавко.