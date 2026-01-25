Борнмут не може без українських захисників? Очікується супертрансфер
Нинішній клуб центрбека розраховує виручити за гравця колосальну суму
28 хвилин тому
Борнмут зробив Трабзонспору офіційний запит із конкретними умовами щодо переходу центрального захисника Арсенія Батагова. Як стверджує турецьке видання Fanatik, англійський клуб запропонував оформити угоду у форматі платної оренди: вишні готові заплатити 4 мільйони євро за тимчасовий перехід 23-річного українця, а також прописати в договорі обов’язковий викуп його контракту за 20 мільйонів євро після завершення орендного періоду.
Утім, за інформацією джерела, керівництво Трабзонспору цю пропозицію не прийняло. У клубі вважають запропоновані суми недостатніми, оскільки розраховують отримати від продажу Батагова значно більше – орієнтовно 30 мільйонів євро. Саме така цифра, за даними джерела, фігурує як бажаний рівень компенсації, який відповідав би статусу гравця, його ролі в команді та потенціалу на європейському ринку.
При цьому переговори, як повідомляється, не зупинилися: Борнмут нібито готовий повернутися з покращеними умовами та переглянути фінансову частину угоди в бік збільшення. Сторони продовжують контакти, а ймовірність трансферу оцінюється як доволі висока, якщо клубам вдасться зблизити позиції щодо остаточної суми.
Батагов приєднався до Трабзонспору влітку 2024 року, коли турецький клуб викупив його у Зорі за 2 мільйони доларів США, що еквівалентно приблизно 1,8 млн євро. У поточному сезоні українець провів за Трабзонспор 22 матчі у всіх турнірах, відзначився одним голом і віддав три результативні передачі.
Повідомлялося, що Батагова в Трабзонспорі може замінити захисник Динамо Тарас Михавко.