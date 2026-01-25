Сергій Разумовський

Трабзонспор готує варіанти на випадок можливого відходу центрального захисника Арсенія Батагова й, за інформацією Arsin Sonhaber, одним із головних кандидатів на заміну є оборонець Динамо Тарас Михавко. У турецькому клубі розглядають сценарій, за якого після продажу Батагова спробують знову зробити ставку на українського захисника та закрити позицію футболістом схожого профілю.

Раніше в медіа вже з’являлися повідомлення про інтерес до Батагова з боку кількох клубів, тож у Трабзонспорі, ймовірно, заздалегідь формують короткий список потенційних підсилень. Якщо Арсеній справді покине команду, очікується, що турки активізуються щодо Михавка й вивчатимуть умови можливого трансферу, зокрема фінансові вимоги Динамо та готовність самого гравця до переїзду.

Водночас перемовини (якщо вони розпочнуться) можуть бути непростими, адже Динамо нещодавно продовжило контракт із Михавком на тривалий термін – угода діє до 31 грудня 2030 року. Такий строк контракту суттєво посилює переговорну позицію киян і дає клубу можливість вимагати значну компенсацію.

Орієнтиром для оцінки гравця є дані Transfermarkt – портал визначає вартість Михавка на рівні 8 млн євро. У поточному сезоні захисник провів 26 матчів у всіх турнірах та відзначився трьома голами, що підкреслює його внесок не лише в оборонні дії, а й у стандартах та підключеннях до атаки.

Раніше українець відзначився переможним голом за Трабзонспор.