Центральний захисник збірної України Ілля Забарний, якому 22 роки, може невдовзі змінити клубну прописку та залишити англійський Борнмут. Інтерес до гравця давно виявляє ПСЖ, але у гонку за футболіста вступив ще один гранд європейського футболу.

За інформацією журналіста Джеймса Вільяма, Ліверпуль зробив офіційний запит Борнмуту, запропонувавши за українця 30 мільйонів фунтів стерлінгів та включивши до угоди захисника Джо Гомеса. Однак керівництво Борнмута відмовилося від пропозиції, віддавши перевагу варіанту від ПСЖ.

Нагадаємо, Забарний перебрався до Борнмута взимку 2023 року з київського Динамо за 24 мільйони фунтів плюс бонуси. З того моменту він провів 86 матчів за англійську команду у всіх турнірах, відзначившись одним голом та однією гольовою передачею. Контракт захисника розрахований до кінця червня 2029 року, а його ринкова вартість, за даними Transfermarkt, становить 42 мільйони євро.

Раніше повідомлялося, що тренер ПСЖ звернувся до керівництва французького клубу через Забарного.