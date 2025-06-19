22-річний український центральний захисник Ілля Забарний може невдовзі змінити клуб та залишити Борнмут.

За повідомленнями Sport.fr, футболіст національної збірної України перебуває у сфері інтересів французького ПСЖ, який уже веде переговори з англійською стороною. Раніше ЗМІ писали, що переговорний процес було тимчасово припинено через участь парижан у клубному чемпіонаті світу, що викликало невдоволення головного тренера команди Луїса Енріке.

Іспанський фахівець звернувся до керівництва із проханням прискорити підписання українця. Енріке має намір включити Забарного до заявки ПСЖ на КЧС-2025 і розраховує на нього у матчах стадії плей-оф.

У сезоні, що завершився, Забарний зіграв 39 матчів за Борнмут, відзначившись однією гольовою передачею. Його контракт із клубом розрахований до кінця червня 2029 року, а портал Transfermarkt оцінює вартість молодого захисника у 42 мільйони євро.

Раніше повідомлялося, що на Забарного є претендент з АПЛ.