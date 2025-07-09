Борнмут почав перемовини з Челсі щодо голкіпера
Джордже Петрович привертає увагу «вишень»
близько 2 годин тому
Джордже Петрович/фото: Челсі
Сербський воротар лондонського Челсі Джордже Петрович потрапив до сфери інтересів Борнмута, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За даними джерела, Борнмут офіційно надіслав запит на трансфер гравця. Ведуться активні переговори між клубами, а сам голкіпер виявляє зацікавленість у переході.
Минулого сезону Петрович виступав в оренді за Страсбург, де провів 31 матч, зберігши свої ворота в недоторканності в десяти іграх і пропустивши 38 м'ячів. За оцінкою Transfermarkt, ринкова вартість гравця складає 20 мільйонів євро.
Зазначимо, що у Борнмуті також грає український захисник Ілля Забарний
Раніше повідомлялося, чому ПСЖ ще досі не здійснив трансфер Забарного.