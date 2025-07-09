Сербський воротар лондонського Челсі Джордже Петрович потрапив до сфери інтересів Борнмута, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За даними джерела, Борнмут офіційно надіслав запит на трансфер гравця. Ведуться активні переговори між клубами, а сам голкіпер виявляє зацікавленість у переході.

Минулого сезону Петрович виступав в оренді за Страсбург, де провів 31 матч, зберігши свої ворота в недоторканності в десяти іграх і пропустивши 38 м'ячів. За оцінкою Transfermarkt, ринкова вартість гравця складає 20 мільйонів євро.

Зазначимо, що у Борнмуті також грає український захисник Ілля Забарний

Раніше повідомлялося, чому ПСЖ ще досі не здійснив трансфер Забарного.