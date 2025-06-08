Сергій Стаднюк

Тренер Чорноморця Олександр Грицай висловився щодо шаленого кінця сезону з вильотом до Першої ліги і своє рішення залишитися в клубі, незважаючи на нещодавню боротьбу за чемпіонство УПЛ з Дніпром-1.

Слушно зазначили, що сезон був стресовим, а особливо його завершення. Зараз перебуваю вдома. Відпустка не така вже й довга, тому намагаюся присвятити час родині та домашнім справам.

Позитив у виступах Чорноморця знайти складно – останнє місце, про що можна казати... Якщо детальніше пошукати, то наприкінці стабілізували склад, почав з’являтися малюнок гри, але вже було запізно, на жаль.

Чимало очок втратили ще до приходу нашого тренерського штабу на чолі з Олександром Миколайовичем, йдеться про лобові протистояння з Інгульцем, Лівим берегом. При нас уже – з Оболонню. Так, не вистачило часу, але не хочеться виправдовуватися. Відповідальність за результат покладається на нас.

Рішення дозволити матчі з глядачами? Звісно, вболівальники – це взагалі одна з причин, заради чого грають у футбол. Не можу точно сказати, чому рішення про допущення вболівальників не ухвалили раніше. З появою вболівальників – це зовсім інша атмосфера, їх підтримки не вистачало раніше.

Така тренерська доля – вчора боровся за чемпіонство з Дніпром-1, а нині – у Першій лізі. Не бачу в цьому ніякої проблеми, тим паче Чорноморець – команда з ім’ям, яка заслуговує грати в УПЛ. Разом з Олександром Миколайовичем ухвалили таке рішення, що разом спробуємо допомогти команді повернутися до еліти.

Цей досвід для мене не перший. Я працював уже в Першій лізі: Рух, ВПК-Агро. Такий досвід не стане сюрпризом. Олександр Миколайович працював із Металістом, виводив його до УПЛ. Досвід є досвід, проблем не бачу.

Олександр Миколайович казав, що Андрій Дикань може приєднатися до штабу. Пропоную дочекатись офіційної інформації, – розповів Грицай у інтерв’ю Sport.ua.

Раніше ексгравець збірної України залишив Чорноморець.