Захисник Чорноморця Богдан Бутко оголосив про відхід з команди, яка за підсумками минулого сезону залишила Першу лігу.

Дорогі друзі, вболівальники і люди з великим чорно-синім серцем. Хотів би в першу чергу подякувати вам за теплий прийом, проте, на жаль, мій час добіг свого кінця в такому чудовому місті, як Одеса. По-друге, хочу вибачитися перед вами за результат і гру команди, оскільки я був капітаном, тому все ж таки відповідальність лягала і на мене в певній мірі.

Дуже прикро та сумно, що так склалося, але життя триває. Приємно було бачити вас на трибунах. Сподіваюся і вірю, що команда якомога швидше повернеться до вищого дивізіону. Частинка моєї душі назавжди залишиться з Чорноморцем, - написав Бутко в Instagram.

Чорноморець в Першій лізі робитиме ставку на досвід.