Боруссія, Панатінаїкос та інші. Металіст 1925 проведе матчі з солідними клубами
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близько 1 години тому
Визначився розклад матчів Металіста 1925 на літніх передсезонних зборах. Про це повідомляє пресслужба клубу.
Харків’яни розпочнуть навчально-тренувальний збір в Австрії 27 червня. Протягом майже місяця команда проведе сім контрольних зустрічей із представниками різних європейських чемпіонатів. Найвідомішими з них є менхенґладбахська Боруссія, Панатінаїкос і Бохум, що залишив першу Бундеслігу.
⚽️ Розклад матчів
🇷🇴 30 червня – Ботошані (Румунія)
🇬🇷 2 липня – Панатінаїкос (Греція)
🇦🇿 7 липня – Карабах (Азербайджан)
🇨🇿 8 липня – Злін (Чехія)
🇩🇪 16 липня – Вальдгоф (Німеччина)
🇩🇪 19 липня – Бохум (Німеччина)
🇩🇪 22 липня – Боруссія Менхенґладбах (Німеччина)
‼️ Зазначається, що графік не є остаточним. Він може бути скоригований або доповнений.
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