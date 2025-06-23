Сергій Стаднюк

Визначився розклад матчів Металіста 1925 на літніх передсезонних зборах. Про це повідомляє пресслужба клубу.

Харків’яни розпочнуть навчально-тренувальний збір в Австрії 27 червня. Протягом майже місяця команда проведе сім контрольних зустрічей із представниками різних європейських чемпіонатів. Найвідомішими з них є менхенґладбахська Боруссія, Панатінаїкос і Бохум, що залишив першу Бундеслігу.

⚽️ Розклад матчів

🇷🇴 30 червня – Ботошані (Румунія)

🇬🇷 2 липня – Панатінаїкос (Греція)

🇦🇿 7 липня – Карабах (Азербайджан)

🇨🇿 8 липня – Злін (Чехія)

🇩🇪 16 липня – Вальдгоф (Німеччина)

🇩🇪 19 липня – Бохум (Німеччина)

🇩🇪 22 липня – Боруссія Менхенґладбах (Німеччина)

‼️ Зазначається, що графік не є остаточним. Він може бути скоригований або доповнений.

Раніше Металіст 1925 представив п’ятьох новачків у стилі Football Manager.