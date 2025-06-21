Металіст 1925 представив п’ятьох новачків у стилі Football Manager. ВІДЕО
До клубу перейшли Іван Калюжний, Ілля Крупський, Олександр Мартинюк, Євген Павлюк і Денис Антюх
близько 2 годин тому
Харківський Металіст 1925 презентував п’ять нових футболістів — Івана Калюжного, Іллю Крупського, Олександра Мартинюка, Євгена Павлюка та Дениса Антюха — в креативному відео, стилізованому під гру Football Manager.
Новобранець збірної України Олександр Мартинюк перейшов до клубу з Олександрії, так само як і Іван Калюжний, який підписав з Металістом 1925 ще раніше.
Захисник Ілля Крупський, а також універсальний гравець оборони Євген Павлюк минулого сезону захищали кольори Ворскли. Вінгер Денис Антюх перейшов до Металіста 1925 з луганської Зорі.
Нагадаємо, Металіст 1925 повернувся до УПЛ, посівши третє місце в Першій лізі сезону 2024–25 і успішно пройшовши плей-оф.
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