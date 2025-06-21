Харківський Металіст 1925 презентував п’ять нових футболістів — Івана Калюжного, Іллю Крупського, Олександра Мартинюка, Євгена Павлюка та Дениса Антюха — в креативному відео, стилізованому під гру Football Manager.

Новобранець збірної України Олександр Мартинюк перейшов до клубу з Олександрії, так само як і Іван Калюжний, який підписав з Металістом 1925 ще раніше.

Захисник Ілля Крупський, а також універсальний гравець оборони Євген Павлюк минулого сезону захищали кольори Ворскли. Вінгер Денис Антюх перейшов до Металіста 1925 з луганської Зорі.

Нагадаємо, Металіст 1925 повернувся до УПЛ, посівши третє місце в Першій лізі сезону 2024–25 і успішно пройшовши плей-оф.

Також, Металіст 1925 представив нового головного тренера.