Сергій Разумовський

У першому турі німецької Бундесліги дортмундська Боруссія здобула впевнену перемогу над Гамбургом. Поєдинок завершився з рахунком 2:0 на користь господарів, які вирішили долю зустрічі ще до перерви.

Боруссія активно розпочала матч і вже на дев’ятій хвилині відкрила рахунок. Ґірассі скористався нагодою в атаці та вразив ворота Гамбурга, вивівши свою команду вперед.

Після забитого м’яча дортмундці продовжили контролювати перебіг зустрічі. Господарі регулярно створювали загрозу біля штрафного майданчика суперника та не дозволяли Гамбургу проводити тривалі позиційні атаки.

На першій компенсованій хвилині першого тайму «джмелі» подвоїли свою перевагу. Борнаув невдало зіграв у власному штрафному майданчику та зрізав м’яч у власні ворота. До перерви рахунок залишився 2:0.

У другій половині зустрічі Гамбург намагався скоротити відставання, однак дортмундська команда діяла надійно в обороні. Господарі не форсували події та зосередилися на контролі гри, не дозволяючи супернику створювати достатньо небезпечних моментів.

На 77-й хвилині Боруссія залишилася в меншості. Іначіо отримав червону картку, через що дортмундцям довелося завершувати поєдинок удесятьох.

Попри чисельну перевагу, Гамбург не зміг скористатися ситуацією. Гості не лише не забили гол престижу, а й не створили достатнього тиску, щоб змусити господарів серйозно нервувати в заключні хвилини.

У підсумку Боруссія Дортмунд розпочала новий сезон Бундесліги з перемоги. Гамбург, своєю чергою, зазнав поразки у стартовому турі.

Бундесліга, перший тур

Боруссія Дортмунд – Гамбург 2:0

Голи: Ґірассі, 9, Борнаув, 45+1 (автогол)

Вилучення: Іначіо, 77