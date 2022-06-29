«Боруссія» заявила, що не продасть свого таланта менш ніж за 120 мільйонів євро

Однак дортмундці не відпустять його цього літа

Дортмундська «Боруссія» встановила високий цінник на свого 19-річного таланта Джуда Беллінгема. Sport Bild повідомляє, що німці вимагатимуть у претендентів на гравця, мінімум, 120 мільйонів євро. Однак клуб немає наміру продавати його цього літа, оскільки вже оформив висхідний трансфер Ерлінга Голанда. Раніше повідомлялося, що на Беллінгема претендують «Реал», «Манчестер Юнайтед» і «Ліверпуль». Однак в нещодавньому матчі за збірну відзначився тим, що виклався настільки, що блював на полі.

Сергій Лук'яненко