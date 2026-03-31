Олександр Сукманський

Збірна Боснії і Герцеговини знову виходить у ролі аутсайдера, намагаючись створити сенсацію у протистоянні з Італією, яка прагне повернутися до фінальної частини чемпіонату світу.

Новини і форма команд

Шлях Боснії і Герцеговини до можливого другого в історії великого турніру, і першого з чемпіонату світу 2014 року, видався надзвичайно драматичним. Команда пропустила пізній гол від Австрії в останньому матчі групи та втратила пряму путівку, однак у півфіналі плей-оф відповіла тим самим, забивши пізній м’яч Уельсу і здобувши перемогу в серії пенальті. Після цього серія без поразок сягнула п’яти матчів, а загалом у 12 останніх поєдинках команда зазнала лише двох поразок. Така форма є особливо важливою з огляду на те, що боснійці не змогли пробитися на ЧС-2010 і чотири останні чемпіонати Європи, поступаючись у плей-оф кваліфікації.

Італія впевнено обіграла Північну Ірландію 2:0 у півфіналі плей-оф. Це вже третя поспіль кваліфікаційна кампанія чемпіонату світу, де команда змушена боротися через стикові матчі. Попередні дві спроби завершилися болючими поразками від Швеції у 2017 році та Північної Македонії у 2022-му, тому третій поспіль пропуск мундіалю виглядає немислимим. Команда Дженнаро Гаттузо підходить до гри у хорошій формі – сім перемог у восьми останніх матчах, а також шість перемог у восьми останніх виїзних поєдинках пояснюють статус фаворита.

Історія очних зустрічей

Боснія і Герцеговина виграла першу зустріч команд у 1996 році, однак з 2019 року Італія домінує – чотири перемоги в п’яти матчах при одній нічиїй.

Статистика та серії

Боснія і Герцеговина забивала у кожному з останніх 12 матчів.

У чотирьох з останніх п’яти домашніх матчів боснійців забивали обидві команди.

У 13 з 17 останніх матчів Італії було забито більше 2,5 гола.

У чотирьох із п’яти останніх виїзних матчів Італії гол забивався після 75-ї хвилини.

Ключові гравці та кадрові новини

Найкращий бомбардир в історії збірної Боснії і Герцеговини Едін Джеко забив вирішальний м’яч проти Уельсу – це вже восьмий поспіль його гол за збірну після перерви. Герой матчу Італії проти Північної Ірландії Сандро Тоналі відзначився голом і асистом, втретє відкривши рахунок у матчі серед своїх чотирьох результативних поєдинків за національну команду.

Боснійці втратили Амара Дедича, який отримав ушкодження в додатковий час півфіналу, тоді як Італія обійшлася без кадрових втрат.

Прогноз

Обидві команди можуть обрати обережний початок гри, тому нічия у першому таймі виглядає ймовірним сценарієм.

