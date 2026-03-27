Італія без проблем обіграла Північну Ірландії і вийшла у фінал плей-офф відбору ЧС-2026
Результативними ударами відзначилися Тоналі та Кін
У четвер, 26 березня, відбувся півфінальний матч в плей-оф кваліфікації ЧС-2026, в якому зустрілися збірні Італії та Північної Ірландії.
Господарі обіграли суперника з рахунком 2:0.
Підопічні Дженнаро Гаттузо зуміли пробити оборону опонента у другому таймі завдяки влучним ударам Сандро Тоналі та Мойзе Кіна.
У вирішальному протистоянні, яке пройде 31 березня, команда Італії зіграє проти Боснії та Герцеговини у битві за путівку на чемпіонат світу.
Чемпіонат світу-2026. Кваліфікація. Плей-оф, півфінал
Італія – Північна Ірландія 2:0
Голи: Тоналі, 56, Кін, 80
