Захисник Рієки та збірної Боснії та Герцеговини Степан Радельїч ухвалив рішення щодо майбутнього клубу, де планує продовжити кар'єру.

Раніше видання sportske.jutarnji.hr повідомляло, що 27-річним гравцем цікавляться одразу два Динамо — київське та загребське. Агент футболіста Томіслав Пуліч прокоментував чутки про можливий перехід свого клієнта.

«Радельїча в Києві не буде. Він твердо вирішив перейти до загребського клубу, коли залишить Рієку. Тому я мушу розповісти, що в Україну Степан не поїде.

На даний момент, я не знаю, чи відбудеться трансфер цього літа. Радельїч може перейти в інший клуб і через рік, але це точно буде Динамо із Загреба», – повідомив агент захисника.

Минулого сезону Радельїч відіграв 37 матчів у всіх турнірах, відзначившись трьома забитими м'ячами та однією гольовою передачею. Його контракт із Рієкою діє до червня 2026 року, а трансферна вартість оцінюється приблизно у 2,8 мільйона євро.

Раніше повідомлялося, що Динамо поступилося в товариському поєдинку.