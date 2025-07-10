Сергій Стаднюк

У третьому контрольному матчі на зборах в Австрії київське Динамо поступилося Мідтьюлланну. «Біло-синім» протистояв один із лідерів чемпіонату Данії, для якого це була перша гра на австрійському зборі. Після попередніх поєдинків із Кішвардою (поразка 0:2 та перемога 3:0), кияни зіткнулися з серйознішим опонентом. Цікаво, що у складі суперника грав відомий «біло-синім» за протистоянням з Янг Бойз у кваліфікації Ліги чемпіонів швейцарець Мбабу.

Динамо активно розпочало матч, створивши кілька моментів за участю Супряги, але реалізація підвела. У середині першого тайму Піхальонок відкрив рахунок після метушні в штрафному майданчику суперника. Проте данці відповіли двома ударами Франкуліно, один з яких став результативним.

Після перерви Гогорза і згодом Етім принесли Мідтьюлланну вольову перемогу. Після масових замін на 61-й хвилині Динамо спробувало повернути інтригу, але новий склад не зміг реалізувати жоден зі створених моментів. У підсумку команда Олександра Шовковського зазнала поразки, а вже наступного дня проведе наступний спаринг — проти англійського Вест Бромвіча.

Контрольний матч

Динамо – Мідтьюлланн (Данія) 1:3

Голи: Піхальонок, 21 – Франкуліно, 33, Гогорза, 49, Етім, 56

Динамо (стартовий склад): 51. Моргун, 2. Вівчаренко, 4. Попов, 32. Михавко, 6. Бражко, 10. Шапаренко, 8. Піхальонок, 7. Ярмоленко (к), 9. Волошин, 3. Супряга, 11. Ванат.

Динамо (з 61-ї хвилини): 79. Суркіс, 20. Караваєв, 40. Біловар, 34. Захарченко, 44. Дубінчак (76. Гусєв, 73), 91. Михайленко, 25. Яцик, 29. Буяльський, 22. Кабаєв, 17. Торрес, 99. Пономаренко.

Мідтьюлланн (стартовий склад): Олафссон, Мбабу, Бех, Лі, Пауліньйо, Браво, Кастільйо, Бисков, Франкуліно, Осоріо, Букса.

Попередження: Етім (70)