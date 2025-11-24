Колишній голкіпер київського Динамо Денис Бойко відреагував на поразку столичної команди у матчі з Колосом, який завершився з рахунком 1:2 у рамках 13 туру чемпіонату України. Свою позицію він висловив у коментарі ФУТБОЛ 360.

Мені здається, не переходячи на особистості, що деякі футболісти не розуміють, футболку з якою емблемою вони надягають. Це перше.

Вони думають, що якщо грають за Динамо, то вже апріорі є лідерами і що їх бояться. Але їх ніхто не боїться. Зараз ніхто не боїться Динамо, як було раніше.

Раніше Динамо справді перемагало, домагаючись результатів, і деякі команди, коли їхали на виїзд до Києва, уже заздалегідь програвали психологічно ще перед грою.

Зараз абсолютно кожна команда в чемпіонаті України вірить і виходить на гру з Динамо так: пресингує, накриває, атакує і вірить, що може обіграти Динамо, — сказав Бойко.