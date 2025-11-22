Колос подарував головну сенсацію в 12 турі УПЛ, обігравши Динамо в рідниз стінах. Зустріч у Ковалівці завершилась з рахунком 2:1.

Чемпіон України ще до перерви отримав 2 голи у власні ворота. Головним героєм першої половини зустрічі став нападник Колоса Климчук, який двічі розписався у воротах Нещерета.

Підопічним Руслана Костишина вистачило запасу міцності, аби втримати переможний результат. Лише наприкінці матчу Динамо зусиллями Шоли скоротило відставання в рахунку, однак цього виявилось недостатньо, щоб не зіпсувати святковий настрій президенту клубу Ігорю Суркісу, який сьогодні відзначає день народження.

УПЛ. 13 тур

Колос - Динамо 2:1

Голи: Климчук, 9, 37 - Шола, 85