Павло Василенко

Астон Вілла переживає справжній зірковий період і вже не приховує своїх амбіцій. Після чергової перемоги це вже не просто хороша форма – це серйозна заявка на титул. Сьогодні в цьому переконався й Челсі, який зазнав поразки з рахунком 1:2.

Неймовірно, але Астон Вілла здобула 11-ту перемогу поспіль у всіх турнірах і скоротила відставання від лідируючого Арсенала до трьох очок.

Початок матчу складався не на користь гостей. Челсі впевнено виглядав у першому таймі та повів у рахунку на 37-й хвилині: Жоау Педру реалізував момент після передачі Ріса Джеймса. На перерву команди пішли за мінімальної переваги лондонців – 1:0.

Однак другий тайм повністю перевернув хід зустрічі. Ключовим рішенням Унаї Емері стала поява з лави запасних Оллі Воткінса. Форвард миттєво змінив гру: на 63-й хвилині він зрівняв рахунок, а на 84-й забив вирішальний м’яч, оформивши камбек.

Перемога стала ще одним гучним сигналом для всієї Англійської Прем’єр-ліги. У цьому сезоні Астон Вілла вже обіграла Манчестер Сіті, Арсенал та Манчестер Юнайтед, а тепер і Челсі.

Матч також запам’ятався жорсткою боротьбою. Арбітр Стюарт Аттвелл показав вісім жовтих карток, сім з яких – у другому таймі, де пристрасті часто переважали сам футбол.

Завдяки цій перемозі Астон Вілла відірвалася від Ліверпуля та відстає від Арсенала лише на три очки, а від Манчестер Сіті – на одне. Челсі ж залишився п’ятим і дедалі більше загруз у боротьбі за місце в Лізі чемпіонів.

АПЛ, 18-й тур

Челсі – Астон Вілла – 1:2

Голи: Педро, 37 – Воткінс, 63, 84.