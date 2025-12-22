Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері поділився думками про виступ бірмінгемців в останніх матчах. Його слова наводить ВВС.

Ми грали проти таких команд, як Арсенал та Манчестер Сіті. Звичайно, ми обіграли їх тут, але у них є серйозні тактичні переваги та гравці високого рівня. У нас теж є сильні сторони, але в реальності ми не є конкурентами їм у боротьбі за титул. Ми не претендуємо на нього.

Ми знаходимося там, де є, завдяки фантастичному турніру. Гравці в кожному матчі приділяють увагу тому, що ми намагаємося побудувати, і демонструють стабільність. Але ми не претенденти на титул.

Так, ми досить стабільні протягом трьох років і виступаємо в єврокубках, але ми повинні залишатися скромними. І розуміти, як можемо заробляти очки, як ми це робили. Ми прагнемо залишатися на тому ж рівні: бути розумними, конкурентоспроможними, стабільними та вимогливими. Завдяки цьому ми тут, - зазначив Емері.