Павло Василенко

Гравці Росаріо Сентраля офіційно стали чемпіонами Аргентини 2025 року після того, як Аргентинська футбольна асоціація (АФА) переглянула критерії визначення переможця сезону. На засіданні, що відбулося в четвер у штаб-квартирі АФА, ухвалили рішення присуджувати титул клубу, який набере найбільше очок за календарний рік – тобто за сумарними результатами Апертури та Клаусури.

За новою системою Росаріо Сентраль випередив усіх, набравши 66 очок – на чотири більше, ніж Бока Хуніорс, яка фінішувала другою.

Раніше чемпіонство визначали в матчі між переможцями Апертури та Клаусури, тоді як клуб із найбільшою кількістю очок отримував лише путівку до наступного Кубка Лібертадорес.

Це п’ятий чемпіонський титул в історії Росаріо Сентраля і перший з 1987 року. Особливого символізму історії додає те, що цього сезону команду підсилив Анхель Ді Марія – і тепер разом із клубом здобув нове омріяне чемпіонство.