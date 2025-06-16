Хавбек Динамо та молодіжної збірної України Максим Брагару підбив підсумки матчу 2 туру групового турніру Євро-2025 (U-21) проти Фінляндії (2:0). Його слова наводить Суспільне.

Дуже важлива перемога для нас. Перший тайм був під повним нашим контролем. На другий вийшли, забили другий м'яч - і десь підсіли, грали за результатом. Не дуже хороший тайм, але головне - що ми перемогли.

Що говорив тренер в перерві? Казав, аби ми не втрачали концентрацію, не збавляли обертів та йшли за другим м'ячем. Так вийшло, що забили другий м'яч і грали вже за рахунком.

Мій гол? Я просто виходжу та роблю свою справу. На кожен матч виходжу, аби доводити й показувати власний рівень. Розмовляли з дружиною і мріяли, що коли я заб'ю гол, то так відсвяткую. В першому матчі десь були емоції - то я забув. А в цьому матчі вже зробив. Дуже радий, що такий момент відбувся