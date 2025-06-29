Брайтон відхилив пропозиції Челсі та Ньюкасла своєму лідеру
Обидва клуби готові заплатити понад 50 млн фунтів стерлінгів
26 хвилин тому
Форвард Брайтона Жуан Педро продовжує викликати інтерес із боку провідних клубів англійської Прем'єр-ліги. За інформацією журналіста Еда Ааронса з The Guardian, керівництво чайок відхилило пропозиції від Челсі та Ньюкасла, сума яких перевищувала 50 мільйонів фунтів.
Незважаючи на серйозний інтерес з боку конкурентів, Брайтон не поспішає відпускати 23-річного бразильця, який став ключовим елементом у грі команди минулого сезону. Його контракт розрахований до літа 2028 року і клуб вважає гравця важливою частиною свого проекту.
Переговори щодо можливого переходу продовжуються, проте Брайтон має намір розглядати трансфер тільки у разі надходження по-справжньому унікальної пропозиції. Минулого сезону АПЛ Жуан Педро взяв участь у 27 матчах, провівши на полі 1953 хвилини, записавши на свій рахунок 10 голів та 6 результативних передач.
Раніше колишній гравець Ліверпуля оголосив про завершення своєї кар’єри.