Форвард Брайтона Жуан Педро продовжує викликати інтерес із боку провідних клубів англійської Прем'єр-ліги. За інформацією журналіста Еда Ааронса з The Guardian, керівництво чайок відхилило пропозиції від Челсі та Ньюкасла, сума яких перевищувала 50 мільйонів фунтів.

Незважаючи на серйозний інтерес з боку конкурентів, Брайтон не поспішає відпускати 23-річного бразильця, який став ключовим елементом у грі команди минулого сезону. Його контракт розрахований до літа 2028 року і клуб вважає гравця важливою частиною свого проекту.

Переговори щодо можливого переходу продовжуються, проте Брайтон має намір розглядати трансфер тільки у разі надходження по-справжньому унікальної пропозиції. Минулого сезону АПЛ Жуан Педро взяв участь у 27 матчах, провівши на полі 1953 хвилини, записавши на свій рахунок 10 голів та 6 результативних передач.

Раніше колишній гравець Ліверпуля оголосив про завершення своєї кар’єри.