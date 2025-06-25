Павло Василенко

Колишній гравець Ліверпуля (2014-2020) Адам Лаллана вирішив завершити кар'єру у віці 37 років.

З сезону 2025/26 він увійде до тренерського складу Саутгемптона, клубу, вихованцем якого він є.

Найбільші успіхи Лалани включають перемогу в Лізі чемпіонів з Ліверпулем у сезоні 2018/19 та перемогу у чемпіонаті Англії роком пізніше. Однак найбільше матчів він зіграв за Саутгемптон, вийшовши на поле загалом 283 рази за дев'ять років.

Лаллана дебютував за Саутгемптон у 2006 році, коли йому було лише 18 років. За свою кар'єру він зіграв понад 300 матчів в Англійській Прем'єр-лізі, зокрема за вищезгаданий Ліверпуль, а також Брайтон.

У складі збірної Англіі хавбек провів 34 поєдинки.