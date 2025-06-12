Півзахисник молодіжної збірної України Володимир Бражко поділився своїми очікуваннями перед стартовим поєдинком чемпіонату Європи U-21, у якому українці зустрінуться із командою Данії.

Крім данців, у групі D на українську збірну також чекають зустрічі з Фінляндією та Нідерландами.

«Дуже сильна група, кожен суперник по-своєму сильний. Ми на сьогодні розбирали лише Данію. Зараз найголовніша гра – найближча. Уже після неї будемо вивчати наступних опонентів. На Євро слабких команд не буває, тож, думаю, нам доведеться важко. Ніхто не приїхав сюди просто так.

Не хочу виділяти нікого з данців. Це збірна, сильна командною грою, із потужним пресингом. Але й нам хочеться продемонструвати найкращі якості й перемогти. Сподіваюся, так і вийде.

Багато українців, на жаль, переїхали сюди через війну. Я сподіваюся, що ми завтра піднімемо їм настрій і подаруємо не лише тим, хто прийде на стадіон, але й тим, хто вболіватиме в Україні, перемогу.

Ми живемо не в місті й сюди добиралися цілу годину. Насправді Словаччина – дуже гарна країна. Я тут бував не раз, два роки тому ми грали з Туреччиною. Тут багато українців, і я сподіваюся на чудову атмосферу на стадіоні», – сказав Бражко.