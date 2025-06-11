Михайло Цирук

У четвер, 12 червня, молодіжна збірна України розпочне свій шлях на Євро-2025 поєдинком проти Данії. Після шаленого успіху молодіжної збірної України під керівництвом Руслана Ротаня на Євро-2023, де нашій команді вдалося дістатися півфіналу, та блискуче пройденої кваліфікації підопічних Унаї Мельгоси на наступну континентальну першість, очікування від нашої команди на цьому турнірі будуть досить високими.

Хто повинен буде втілювати їх у реальність, що відомо про наших суперників на турнірі та які шанси України повторити досягнення дворічної давнини - розбиратимемося в цьому превʼю.

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Заявка збірної України

Воротарі: Руслан Нещерет (Динамо), 12. Георгій Єрмаков (Олександрія), 23. Владислав Крапивцов (Жирона, Іспанія).

Захисники: 2. Костянтин Вівчаренко, 4. Тарас Михавко (обидва – Динамо), 3. Ілля Крупський (Ворскла). 5. Артем Смоляков (Лос-Анджелес, США), 13. Володимир Салюк (Металіст 1925), 14. Едуард Козік (Колос), 15. Віталій Роман (Рух), 16. Арсеній Батагов (Трабзонспор, Туреччина).

Півзахисники: 6. Володимир Бражко, 9. Назар Волошин, 21. Максим Брагару, 22. Валентин Рубчинський (усі – Динамо), 7. Ілля Квасниця, 8. Олег Очеретько (обидва – Карпати), 17. Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія), 18. Олександр Яцик (Зоря), 19. Антон Царенко (Лехія, Польща), 20. Владислав Велетень (Колос).

Нападники: 10. Богдан В'юнник (Лехія, Польща), 11. Владислав Ванат (Динамо).

Прогноз на матч Україна - Данія

Експерти GGBET дають такий прогноз на футбол: перемога України – 2,87, нічия – 3,44, успіх Данії – 2,39. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть цікавий матч. Тримай свою лінію!

Історія України на молодіжних Євро

Півфінал минулого чемпіонату Європи - це те, що залишиться в історії та памʼяті надовго, однак це був зовсім нетиповий результат нашої молодіжки на континентальних першостях. До 2023 року ми виходили на Євро лише двічі: у 2006 році дісталися до фіналу, де програли 0:3 Нідерландам, а у 2011 посіли останнє місце в групі. Тож майбутня участь в континентальній першості стане для української команди другою поспіль та лише четвертою в історії.

Як готувалися до турніру?

У межах підготовки до вирішального етапу чемпіонату Європи молодіжна збірна України провела контрольний матч проти збірної Іспанії, яка п’ять разів ставала чемпіоном континенту. Синьо-жовті здобули сенсаційну перемогу (1:0), а вирішальний гол на останніх хвилинах компенсованого часу забив представник львівських Карпат Ілля Квасниця, точно пробивши головою після подачі з флангу від Богдана В’юнника.

Цей матч став єдиною зустріччю для української команди перед виїздом до Словаччини. Раніше, у березні, українці зіграли дві товариські гри проти молодіжних збірних Словенії та Польщі, однак не змогли здобути перемогу — зустріч зі словенцями завершилася внічию 1:1, а з поляками команда зазнала поразки з рахунком 2:3.

Хто наші суперники?

Разом зі збірною України в групі D виступатимуть команди Нідерландів, Данії та Фінляндії. Найбільш грізним суперником у цій компанії, звісно, видаються ораньє. Тут у кожній лінії грають люди з непоганим бекграундом у дорослому футболі, до того ж у сильних чемпіонатах.

У захисті - основний центральний оборонець Аякса Йоррел Хато, лівий оборонець Астон Вілли Ян Матсен та Раян Фламінго з чемпіонського ПСВ, у півзахисті зоні - Кеннет Тейлор з Аякса та партнер Артема Довбика за Ромою Девін Ренш, у нападі - форварди, які відіграли щонайменше 23 матчі у цьому сезоні чемпіонату Нідерландів.

Головним конкурентом України в боротьбі за друге місце на папері слід вважати саме Данію, тож можна говорити про те, що цей турнір ми починаємо з без перебільшення лобової зустрічі. Серед імен, на які слід звернути увагу тут можна виділити Томаса Крістенсена з Удінезе та форварда Конрада Гардера, що оформив 5+5 у чемпіонському сезоні для Спортинга.

Загалом, попри те, що кістяк команди формують гравці з данського чемпіонату, представників клубів з топових ліг також вистачає, однак більшість з них грають за перші команди досить небагато. Словом, з цим суперником точно можна боротися, і від результату цієї боротьби для нас може залежати доля всього турніру.

Найскромніший суперник, з приміткою обовʼязковий до обігрування - збірна Фінляндії. Ось тут людей з топових клубів та ліг, які б хоч трохи там грали, немає, однак чи можемо ми бути впевненими в тому, що гравці основи своїх клубів з чемпіонату України значно сильніші за гравців основи своїх клубів з фінської першості? Хочеться вірити, що так, однак все покаже лише гра.

Які шанси на повторення успіху 2023 року?

Поборотися за вихід з групи цьому складу молодіжки точно до снаги. Цього може й не статися, але шанси є, до того ж цілком реальні. Мріяти про більше цього разу важко, адже варто розуміти, що порівняно з минулим Євро склад таки став слабшим.

Цього разу команді вже не допоможуть Михайло Мудрик, Артем Бондаренко та Георгій Судаков, які запалювали два роки тому. Не в найкращій формі поїде на цей чемпіонат і Володимир Бражко, який провів другу частину сезону на лаві запасних. Тож просто вихід у плейоф цього разу був би чудовим результатом, ну а все, що далі, слід сприймати як приємний та неочікуваний бонус.

Розклад ігор України на молодіжному Євро-2025:

12 червня. 19:00. Україна U-21 – Данія U-21

15 червня. 19:00. Фінляндія U-21 – Україна U-21

18 червня. 19:00. Нідерланди U-21 – Україна U-21

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У матеріалі використані фото Getty Images