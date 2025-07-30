Я щиро радий і щасливий бути тут. Це дуже важливий крок для мене та моєї сім’ї. Я впевнений, що ми досягнемо своїх цілей, що отримаємо задоволення від сезону, а найголовніше – разом допоможемо клубу реалізувати його амбіції. Для мене це має велике значення. Я справді безмежно щасливий бути тут.

Це була хороша можливість. Я відчув довіру з боку клубу, тренерського штабу та всього персоналу. Я поговорив зі своєю сім'єю, з тими, хто мене підтримує, і ми разом ухвалили рішення приїхати сюди, адже знаємо, що Карпати – великий клуб із амбітними цілями. І саме це мене мотивує, розумієте? Це – прагнення завжди рухатися вперед, шукати щось краще.

Для мене минулий рік був особливим – я був капітаном Портімоненсе, великого клубу. Я залишив його, але він досі залишається для мене домом завдяки людям, досвіду, можливостям, які я там отримав. Мені притаманно бути лідером на полі: я завжди намагаюся допомагати своїм партнерам по команді, тренеру, клубу – всім, хто залучений у спільний процес. Перші дні тут, як у новачка, були для мене адаптаційними – намагався зрозуміти, як усе працює. Але вже вчора й сьогодні я почуваюся значно краще – з’являється комфорт. Це природно: приходиш у нову команду – і поступово вливаєшся у колектив, у клуб, у загальний процес. Я така людина, яка завжди прагне бути залученою до всього, що відбувається. Думаю, це допомагає мені, адже я не боюся спілкуватися, говорити, ставити запитання. І вважаю, що саме це дуже корисно для мене.

Все моє життя було й залишається присвячене футболу. Я почав грати ще в дитинстві – з семи років. І з самого початку це була моя головна мета. Усі, хто вийшов із Бразилії, з Ріо-де-Жанейро, звідки я родом, завжди з дитинства мріяли досягти чогось у житті, дати своїм сім´ям краще життя. Це завжди було моєю мотивацією: змалечку я чітко знав, що хочу стати футболістом. Звичайно, я люблю спорт загалом. Мені подобаються й інші види активностей – боротьба, джиу-джитсу, ММА, але я завжди був зосереджений на футболі. Є види спорту, якими ми не можемо займатися через тренувальний процес і таке інше, але спорт – це те, що мені справді близьке. Раніше я навіть займався джиу-джитсу, але припинив, бо потрібно було зосередитись на футбольних тренуваннях.

Передусім хочу сказати, що я дуже радий бути тут – справді щасливий. Сподіваюся, що нам вдасться досягти цілей клубу. Це найважливіше. Я вірю, що якщо клуб досягне свого, то й мої особисті цілі теж здійсняться. Сподіваюся, що ви завжди підтримуватимете нас у будь-який момент. Від себе обіцяю: на полі нам точно не бракуватиме бажання перемагати й робити все можливе, щоб ви були щасливі. З нетерпінням чекаю зустрічі з вами на нашому стадіоні. До зустрічі!