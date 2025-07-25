Карпати провели контрольний матч проти Лестера
Львівська команда готується до нового сезону
28 хвилин тому
Фото: ФК Лестер
Карпати в рамках навчально-тренувального збору провели контрольний матч з англійським Лестером, який у минулому сезоні вилетів з АПЛ до Чемпіоншипу.
Львівська команда програла з рахунком 1:2. Це був останній спаринг команди Владислава Лупашка перед стартом нового сезону.
В першому турі нової кампанії УПЛ Карпати вдома прийматимуть житомирське Полісся.
Поєдинок заплановано на 3 серпня, початок гри о 18:00.
Контрольний матч
Карпати – Лестер – 1:2
Голи: Карабін, 48 – Дака, 50 (пенальті), 73.
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