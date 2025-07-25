Павло Василенко

Карпати в рамках навчально-тренувального збору провели контрольний матч з англійським Лестером, який у минулому сезоні вилетів з АПЛ до Чемпіоншипу.

Львівська команда програла з рахунком 1:2. Це був останній спаринг команди Владислава Лупашка перед стартом нового сезону.

В першому турі нової кампанії УПЛ Карпати вдома прийматимуть житомирське Полісся.

Поєдинок заплановано на 3 серпня, початок гри о 18:00.

Контрольний матч

Карпати – Лестер – 1:2

Голи: Карабін, 48 – Дака, 50 (пенальті), 73.