Сергій Разумовський

Бразильська конфедерація футболу офіційно виступила із заявою в соцмережі X у відповідь на скандальний інцидент, що стався під час матчу плей-оф Ліги чемпіонів між мадридським Реалом та лісабонською Бенфікою, у якому вінгер іспанського клубу Вінісіус Жуніор став жертвою расистських проявів.

У своїй заяві футбольна організація засвідчила підтримку і солідарність із футболістом, зазначивши, що черговий випадок расизму проти Вінісіуса Жуніора стався у вівторок після того, як гравець відзначився голом за Реал на стадіоні в Лісабоні. Представники конфедерації підкреслили, що расизм є кримінальним злочином, який не має права на існування ані у футболі, ані в будь-якій іншій сфері життя суспільства.

У зверненні до Вінісіуса наголошується, що він не залишився наодинці із проблемою, а його рішення повідомити арбітра про інцидент і стати прикладом для інших стало справжнім проявом мужності та гідності. Бразильська конфедерація футболу висловила гордість за футболіста та твердо заявила про свою подальшу боротьбу з будь-якими проявами дискримінації, запевнивши, що її підтримка Вінісіусу залишатиметься незмінною.

Слід нагадати, що матч Бенфіки і Реала був зупинений приблизно на 10 хвилин невдовзі після відкриття рахунку Вінісіусом Жуніором на 50-й хвилині. Відразу після голу футболіст Реала відсвяткував взяття воріт танцем біля кутового прапорця, чим викликав хвилю невдоволення з боку гравців Бенфіки і отримав жовту картку від арбітра за надто емоційне святкування.

Незадовго до зупинки гри між бразильським футболістом та гравцем Бенфіки Джанлукою Престіанні відбувся словесний конфлікт. Після цього Вінісіус повідомив суддю про расистські висловлювання на свою адресу.

Варто також зазначити, що відповідно до рішення Виконавчого комітету УЄФА, ухваленого ще у 2009 році, судді мають право тимчасово або повністю припиняти матчі у випадку виявлення расизму. Гравці, тренери та представники команд можуть звернутися до арбітрів у разі появи з боку суперників, уболівальників або навіть персоналу клубів расистських вигуків, жестів чи інших образливих проявів. Дані правила діють в усіх офіційних турнірах під егідою УЄФА та спрямовані на боротьбу з дискримінацією у футболі на міжнародному рівні.