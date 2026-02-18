Моурінью жорстко розкритикував Вінісіуса після голу у ворота його команди
Португальцю дуже не сподобалася поведінка зірки Реала
близько 19 годин тому
Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью висловив свою думку щодо ситуації, що виникла між футболістом його клубу Джанлукою Престіанні та атакувальним гравцем мадридського Реала Вінісіусом Жуніором у першому матчі стикового раунду плей-оф Ліги чемпіонів (0:1). Слова фахівця передає Marca.
Шкодувати про що саме? Я поговорив з обома – Вінісіус говорить одне, а Престіанні зовсім інше. Я не хочу бути червоним і казати, що на 100% вірю Престіанні, але і не хочу бути білим та заявляти, що те, що мені каже Вінісіус — абсолютна правда.
До забитого гола це був чудовий матч: Бенфіка дуже добре увійшла в гру, а Мадрид був надзвичайно сильним та переломив події на полі після 30-ї або 35-ї хвилини. Вінісіус забив гол, який можуть забити тільки він або Мбаппе, і після цього мав йти до своїх одноклубників на плечах, а не вплутуватися в історії з 60 тисячами людей на цьому стадіоні.
Варто також нагадати, що під час цього поєдинку Бенфіки та Реала сталася непересічна подія — арбітр був змушений призупинити гру майже на 10 хвилин. Причиною стала скарга Вінісіуса на прояви расизму з боку суперників, які послідували після його словесної перепалки з молодим футболістом Бенфіки Джанлукою Престіанні.
Нагадаємо, Моурінью зі своєї ж вини не повернеться на Бернабеу в якості тренера.
