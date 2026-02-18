Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью висловив свою думку щодо ситуації, що виникла між футболістом його клубу Джанлукою Престіанні та атакувальним гравцем мадридського Реала Вінісіусом Жуніором у першому матчі стикового раунду плей-оф Ліги чемпіонів (0:1). Слова фахівця передає Marca.

Шкодувати про що саме? Я поговорив з обома – Вінісіус говорить одне, а Престіанні зовсім інше. Я не хочу бути червоним і казати, що на 100% вірю Престіанні, але і не хочу бути білим та заявляти, що те, що мені каже Вінісіус — абсолютна правда.

До забитого гола це був чудовий матч: Бенфіка дуже добре увійшла в гру, а Мадрид був надзвичайно сильним та переломив події на полі після 30-ї або 35-ї хвилини. Вінісіус забив гол, який можуть забити тільки він або Мбаппе, і після цього мав йти до своїх одноклубників на плечах, а не вплутуватися в історії з 60 тисячами людей на цьому стадіоні.