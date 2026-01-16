Сергій Разумовський

Центральний півзахисник Вест Гема Лукас Пакета може найближчим часом повернутися до Фламенго. Про це в соцмережі X повідомляє інсайдер Ніколо Скіра, зазначаючи, що переговорний процес між клубами вже перебуває в активній фазі.

За даними джерела, 28-річний бразилець погодив особисті умови з Фламенго та узгодив контракт, розрахований на чотири роки. Тепер ключове питання – домовленість безпосередньо з Вест Гемом: бразильський клуб, вихованцем якого є Пакета, веде перемовини з лондонцями, намагаючись якнайшвидше закрити угоду та оформити трансфер.

Пакета виступає за Вест Гем із літа 2022 року, коли англійці придбали його у Ліона за 43 млн євро. У поточному сезоні хавбек провів 19 матчів, у яких відзначився 5 голами та 1 результативною передачею, залишаючись одним із помітних гравців команди за внеском у атаку. Також він відомий виступами за Мілан.

Раніше повідомлялося, що Фламенго поки відклав трансфер форварда Шахтар у довгу шухляду.