Сергій Разумовський

Фламенго наразі не розглядає підписання форварда Шахтаря Кауана Еліаса. Про це повідомляє ESPN Brasil. Попри те, що клуб із Ріо-де-Жанейро продовжує пошук підсилення на позицію центрфорварда і готовий інвестувати в трансфер значні кошти – в діапазоні 20 – 40 млн євро (125,65–251,3 млн бразильських реалів) – кандидатура 19-річного нападника донеччан на цьому етапі не є пріоритетною для переговорів.

Раніше Paparazzo Rubro-Negro писав, що Фламенго зацікавився Еліасом, оскільки той відповідає потрібному профілю гравця. Водночас ESPN Brasil уточнює важливий нюанс: інтерес до футболіста справді існує, однак конкретний варіант із трансфером поки відкладений і в робочому порядку не опрацьовується. Причина – фінансова. За інформацією джерела, Шахтар оцінює Еліаса приблизно у 35 млн євро, і у Фламенго вважають таку суму занадто високою для гравця, який перебуває в категорії перспективних, а не вже сформованих зірок із доведеною стабільністю на топ-рівні.

Замість цього Фламенґу, як зазначається, робить ставку на бразильських футболістів віком 22 – 26 років – тобто на гравців, які вже пройшли етап становлення і можуть давати результат «тут і зараз». Йдеться як про кандидатів із внутрішнього ринку Серії A Бразилії, так і про легіонерів, які виступають за кордоном і потенційно готові повернутися.

Нагадаємо, Шахтар придбав Кауана Еліаса у лютому 2025 року у Флуміненсе. За даними AS, сума угоди склала 17 млн євро плюс 3 млн євро бонусами, а бразильський клуб також отримав 10% від суми наступного продажу нападника. У поточному сезоні Еліас провів 26 матчів за донеччан, забив 11 голів і віддав 2 результативні передачі.

