Сергій Разумовський

Корінтіанс відхилив пропозицію Карпат щодо оренди вінгера Луїса Фернандо де Нарді. Про це повідомляє портал TMC, підтверджуючи інформацію про інтерес львівського клубу до 19-річного бразильця.

За даними джерела, Карпати та кіпрський АПОЕЛ хотіли взяти футболіста в оренду з правом подальшого викупу. Ще один запит надійшов від Сан-Бернарду, який виступає в бразильській Серії B.

Корінтіанс уже відмовив Карпатам і Сан-Бернарду, тоді як пропозицію АПОЕЛа бразильський клуб наразі продовжує розглядати. Раніше про зацікавленість трьох команд у гравцеві повідомляв портал Lance. Водночас видання не уточнювало, про оренду чи повноцінний трансфер ішлося.

Як додає Lance, саме варіант із переходом до Карпат найбільше сподобався Луїсу Фернандо та його представникам. Представники бразильця прагнуть, щоб він отримав досвід у професійному футболі, тому готові розглянути варіант із тимчасовим переходом. Водночас Корінтіанс не хоче розлучатися з перспективним вінгером.

Наразі клуб веде переговори з гравцем щодо продовження контракту. Чинна угода Луїса Фернандо розрахована до грудня 2027 року. У новому договорі Корінтіанс планує збільшити суму відступних для бразильських та іноземних команд.

Втім, домовитися сторонам поки не вдалося. За даними Lance, представники футболіста мають визначитися з його майбутнім уже цього тижня. Central do Timão зазначає, що головною перешкодою залишається питання заробітної плати.

У 2026 році Луїс Фернандо зіграв за команду Корінтіанса U-20 33 матчі, забив 18 голів і віддав дев’ять результативних передач. Правий вінгер також здатен діяти на лівому фланзі. За першу команду бразилець ще не дебютував, але у 2024 та 2026 роках тренувався разом із головною командою клубу.

Нагадаємо, Карпати є сенсаційним лідером чемпіонату України.