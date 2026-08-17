Лідирують Карпати та Шахтар, Зоря вийшла на третє місце. Турнірна таблиця УПЛ після 3-го туру
Сьогодні завершився третій тур елітного дивізіону України
Фото: ФК Шахтар
У понеділок, 17 серпня, поєдинком між Поліссям та Зорею завершився третій тур Української Прем'єр-ліги.
Всі результати 3-го туру УПЛ
- Епіцентр – Верес – 0:0
- Кривбас – Лівий Берег – 1:1
- Кудрівка – Оболонь – 0:0
- Карпати – Буковина – 3:0
- ЛНЗ – Чорноморець – 2:0
- ФК Харків – Шахтар – 0:1
- Динамо – Колос – 2:1
- Полісся – Зоря – 1:2
Турнірна таблиця УПЛ після 3-го туру