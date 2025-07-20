Бразильський хавбек Шахтаря розірвав шаблони довкола нового тренера
Туран швидко спрацювався з бразильцями
близько 10 годин тому
Арда Туран / Фото - ФК Шахтар
Хавбек Шахтаря Марлон Гомес розповів, що змінилось в команді за нового тренера Арди Турана. Його слова наводить пресслужба клубу.
Стиль гри Містера - це те, що мені дуже подобається. Стиль імпульсивний, швидко тиснемо, коли втрачаємо мʼяч. Думаю, це важливо для нас. Ми розвиваємося щодня, як я вже казав, і як команда, і як одна родина. Усі разом, єдині. І я вірю, що ми будемо ще розвиватися. Можемо ще більше рости в змаганнях, - розповів Марлон.
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