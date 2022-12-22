Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
17:55
Осине гніздо. Художній фільм
17:35
Гандбол. Бундесліга. Фленсбург-Хандевітт - Кіль

Бразильський хавбек заявив, що він – частина української нації

Справжній львівський козак
Футбол Українська Прем'єр-ліга
22 грудня 16:58
Бразильський хавбек заявив, що він – частина української нації
Таллес Бренер / Фото - Рух Львів

Бразильський півзахисник «Руху» Таллес Бренер заявив, що сприймає себе як частину української нації.

Я дякую всім українцям, які слідкують за чемпіонатом. Ми сподіваємось, що все повернеться на круги своя якнайшвидше. І фанати на стадіони, тому що вони ті, хто роблять шоу і дають багато сил усій Україні.

Щиро обіймаю. Я дуже пишаюся тим, що я є частиною цієї нації та можу допомагати щодня. З нетерпінням чекаю на чудові виступи.

Таллес також повідомив, що вважав би за честь зіграти за збірну України.

Джерело: Український футбол Сергій Стаднюк
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Рух

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

X-Video:

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Бразильський легіонер УПЛ: «Для мене було б честю грати за збірну України»
Бразильський легіонер УПЛ: «Для мене було б честю грати за збірну України»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
22 грудня 13:18
Відомо, коли «Рух» вийде з відпустки
Відомо, коли «Рух» вийде з відпустки
Футбол Українська Прем'єр-ліга
21 грудня 17:46
Аргентинець із «Руху»: «Безмежно радий, що побачив, як Мессі піднімає Кубок світу»
Аргентинець із «Руху»: «Безмежно радий, що побачив, як Мессі піднімає Кубок світу»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
21 грудня 11:46
Канадський клуб підписав екс-гравця «Шахтаря» і «Руха»
Канадський клуб підписав екс-гравця «Шахтаря» і «Руха»
Футбол Українські легіонери
15 грудня 13:29
«Шахтарю» цікавий півзахисник «Руха» Сапуга
«Шахтарю» цікавий півзахисник «Руха» Сапуга
Футбол Українська Прем'єр-ліга
13 грудня 17:10
Власник «Руху» спростував інформацію, що він має політичні амбіції
Власник «Руху» спростував інформацію, що він має політичні амбіції
Футбол Українська Прем'єр-ліга
12 грудня 18:24

Новини: Футбол

Вихованець «Шахтаря» продовжив контракт із бельгійським клубом
Вихованець «Шахтаря» продовжив контракт із бельгійським клубом
Українські легіонери
16:57
Йовічевіч включив до трійки кращих гравців УПЛ екс-підопічного в «Дніпрі-1»
Йовічевіч включив до трійки кращих гравців УПЛ екс-підопічного в «Дніпрі-1»
Українська Прем'єр-ліга
16:00
«Металіст» не хоче продавати свого лідера в Бразилію
«Металіст» не хоче продавати свого лідера в Бразилію
Українська Прем'єр-ліга
14:45
Агенти намагаються влаштувати гравця «Шахтаря» в клуб АПЛ
Агенти намагаються влаштувати гравця «Шахтаря» в клуб АПЛ
Ліга 1
14:28
«Манчестер Юнайтед» продовжив контракти з Фредом, Решфордом і ще двома гравцями
«Манчестер Юнайтед» продовжив контракти з Фредом, Решфордом і ще двома гравцями
Англійська Прем'єр-ліга
14:07
Сабо: «UEFA і FIFA не цікавить, що в Україні гинуть люди. Інфантіно і Чеферін живуть за гроші росії та інших країн»
Сабо: «UEFA і FIFA не цікавить, що в Україні гинуть люди. Інфантіно і Чеферін живуть за гроші росії та інших країн»
Українська Прем'єр-ліга
13:50
Захисник «Металіста» змінив клуб в Бразилії
Захисник «Металіста» змінив клуб в Бразилії
Українська Прем'єр-ліга
13:12
« Дніпро-1 » відпустив Ді Франко в Аргентину
« Дніпро-1 » відпустив Ді Франко в Аргентину
Українська Прем'єр-ліга
12:50
УАФ звернулася в UEFA щодо можливого турніру на росії
УАФ звернулася в UEFA щодо можливого турніру на росії
Футбол в Європі
12:27
Всі новини

Популярні новини

«Це вам не проскурки в Лаврі робити». Ломаченку дісталося від українського військового
«Це вам не проскурки в Лаврі робити». Ломаченку дісталося від українського військового
Бокс Професійний бокс
22 грудня 10:53
3
UEFA і FIFA пригрозили виключити Україну зі своїх організацій
UEFA і FIFA пригрозили виключити Україну зі своїх організацій
Футбол Українська Прем'єр-ліга
19 грудня 18:11
4
Красюк: «Сказав промоутеру Ломаченка поберегти свого бійця, тому що Берінчик його точно вб’є»
Красюк: «Сказав промоутеру Ломаченка поберегти свого бійця, тому що Берінчик його точно вб’є»
Бокс Професійний бокс
19 грудня 18:05
2
Вихрист виграв 11-й бій в кар'єрі
Вихрист виграв 11-й бій в кар'єрі
Бокс Професійний бокс
18 грудня 04:25
1
Усик пожертвував майже 14 мільйонів гривень на відновлення села в Київській області
Усик пожертвував майже 14 мільйонів гривень на відновлення села в Київській області
Бокс Професійний бокс
23 грудня 20:22
1
Льюїс: «Розглядав варіант з ще одним поєдинком проти Віталія Кличка»
Льюїс: «Розглядав варіант з ще одним поєдинком проти Віталія Кличка»
Бокс Професійний бокс
19 грудня 09:22
Всі новини