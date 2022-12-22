Бразильський хавбек заявив, що він – частина української нації

Справжній львівський козак

Таллес Бренер / Фото - Рух Львів

Бразильський півзахисник «Руху» Таллес Бренер заявив, що сприймає себе як частину української нації.

Я дякую всім українцям, які слідкують за чемпіонатом. Ми сподіваємось, що все повернеться на круги своя якнайшвидше. І фанати на стадіони, тому що вони ті, хто роблять шоу і дають багато сил усій Україні. Щиро обіймаю. Я дуже пишаюся тим, що я є частиною цієї нації та можу допомагати щодня. З нетерпінням чекаю на чудові виступи.

Таллес також повідомив, що вважав би за честь зіграти за збірну України.