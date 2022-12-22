Бразильський легіонер УПЛ: «Для мене було б честю грати за збірну України»

Півзахисник Руха Таллес Бренер заявив, що готовий виступати за збірну України.

– Без сумніву, це було б для мене честю.

‒ Яке враження на вас справляє збірна України?

‒ Мені подобається дивитися матчі збірної України, я постійно стежу за ними, і в Русі є багато молодих гравців, які, я думаю, мають потенціал принести користь для збірної України. На молодих гравців Руха потрібно обов'язково звернути увагу