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Бразильський легіонер УПЛ: «Для мене було б честю грати за збірну України»

Бренер виступає за Рух
Футбол Українська Прем'єр-ліга
22 грудня 13:18
Бразильський легіонер УПЛ: «Для мене було б честю грати за збірну України»

Півзахисник Руха Таллес Бренер заявив, що готовий виступати за збірну України.

- Кажуть, ви не відчували інтересу від збірної Бразилії. Якби вам запропонували пограти за збірну України, пішли б як ваші земляки Едмар, Мораес і Марлос?

– Без сумніву, це було б для мене честю.

‒ Яке враження на вас справляє збірна України?

‒ Мені подобається дивитися матчі збірної України, я постійно стежу за ними, і в Русі є багато молодих гравців, які, я думаю, мають потенціал принести користь для збірної України. На молодих гравців Руха потрібно обов'язково звернути увагу

Нагадаємо, збірна України піднялася на одну сходинку в рейтингу FIFA.

Джерело: Динамоманія Петро Приходько
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