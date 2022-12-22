Відомо, коли «Рух» вийде з відпустки
Бразильський легіонер УПЛ: «Для мене було б честю грати за збірну України»
Бренер виступає за Рух
22 грудня 13:18
Півзахисник Руха Таллес Бренер заявив, що готовий виступати за збірну України.
- Кажуть, ви не відчували інтересу від збірної Бразилії. Якби вам запропонували пограти за збірну України, пішли б як ваші земляки Едмар, Мораес і Марлос?
– Без сумніву, це було б для мене честю.
‒ Яке враження на вас справляє збірна України?
‒ Мені подобається дивитися матчі збірної України, я постійно стежу за ними, і в Русі є багато молодих гравців, які, я думаю, мають потенціал принести користь для збірної України. На молодих гравців Руха потрібно обов'язково звернути увагу
Нагадаємо, збірна України піднялася на одну сходинку в рейтингу FIFA.
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