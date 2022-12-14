Екс-тренер «Шахтаря» – один із кандидатів на пост головного тренера збірної Португалії
Бразильський клуб хоче продовжити оренду гравця «Шахтаря»
Педріньо провів лише вісім ігор
14 грудня 20:10
Півзахисник «Шахтаря» Педріньо може залишитися в Бразилії.
З літа він виступав в оренді за «Атлетіко Мінейро». Правда, він встиг відіграти лише вісім матчів через травму.
Незважаючи на це, бразильці хочуть продовжити оренду хавбека. З «Шахтарем» скоро почнуться переговори, повідомляє Fala Galo.
На даний момент Педріньо близький до відновлення.
Оренда розрахована до кінця сезону, але її хочуть продовжити до кінця 2023 року.
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