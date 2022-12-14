Бразильський клуб хоче продовжити оренду гравця «Шахтаря»

Педріньо провів лише вісім ігор

Півзахисник «Шахтаря» Педріньо може залишитися в Бразилії.

З літа він виступав в оренді за «Атлетіко Мінейро». Правда, він встиг відіграти лише вісім матчів через травму.

Незважаючи на це, бразильці хочуть продовжити оренду хавбека. З «Шахтарем» скоро почнуться переговори, повідомляє Fala Galo.

На даний момент Педріньо близький до відновлення.

Оренда розрахована до кінця сезону, але її хочуть продовжити до кінця 2023 року.