«Атлетіко» не проти включити в орендну угоду пункт про викуп Педріньо
Офіційно. Ще один бразилець залишив «Шахтар»
«Гірники» залишилися без Педріньо
Вінгер «Шахтаря» Педріньо перейшов в «Атлетіко Мінейро», повідомляє прес-служба бразильського клубу.
Угода розрахована на один сезон, 24-річний бразилець перебрався в «Атлетіко» на правах оренди.
За неофіційними даними, «Атлетіко» матиме право викупу Педріньо за 15-18 мільйонів євро.
У минулому сезоні УПЛ Педріньо в 11 матчах забив 3 м'ячі і зробив 2 гольові передачі.
Раніше повідомлялося, що Педріньо цікавиться «Лілль».
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