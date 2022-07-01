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Офіційно. Ще один бразилець залишив «Шахтар»

«Гірники» залишилися без Педріньо
Футбол Українська Прем'єр-ліга
09:55
Офіційно. Ще один бразилець залишив «Шахтар»

Вінгер «Шахтаря» Педріньо перейшов в «Атлетіко Мінейро», повідомляє прес-служба бразильського клубу.

Угода розрахована на один сезон, 24-річний бразилець перебрався в «Атлетіко» на правах оренди.

За неофіційними даними, «Атлетіко» матиме право викупу Педріньо за 15-18 мільйонів євро.

У минулому сезоні УПЛ Педріньо в 11 матчах забив 3 м'ячі і зробив 2 гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що Педріньо цікавиться «Лілль».

Петро Приходько
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Педріньо Шахтар Донецьк

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