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Бразильський клуб оголосив про підписання захисника «Шахтаря»

23-річний гравець скористався правилом FIFA і вже не повернеться в Україну
Футбол Українська Прем'єр-ліга
08:55
Бразильський клуб оголосив про підписання захисника «Шахтаря»
Маркіньос Сіпріано / Фото - ФК Крузейро

Захисник «Шахтаря» Маркіньос Сіпріано перейшов до «Крузейро». Про це повідомляє прес-служба бразильського клубу.

23-річний гравець буде виступати за новий клуб на правах оренди. Угода розрахована на один рік.

Однак це означає, що бразилець не повернеться до «Шахтаря». Його контракт з «гірниками» діє рівно той же термін. Він скористався правилом FIFA, призупинивши дію угоди з українським клубом. Після закінчення оренди він стане вільним агентом.

Раніше повідомлялося, що «Шахтар» проведе три спарингу на першому зборі

Сергій Стаднюк
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Теги

Шахтар Донецьк Маркіньос Сіпріано Крузейро

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