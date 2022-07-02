Захисник «Шахтаря» – за крок від підписання контракту з «Фіорентиною»
Бразильський клуб продовжив оренду захисника «Шахтаря»
Черговий раз було використано спеціальне правило FIFA
Вітао / Фото - ФК Шахтар
Бразильський «Інтернасьонал» продовжив оренду захисника Вітао. Про це повідомляє прес-служба клубу.
Тепер угода з захисником «Шахтаря» діє до літа 2023 року. Контракт же з «гірниками» закінчується у 2024 році.
У поточному сезоні Вітао провів 14 матчів. У них йому вдалося відзначитися одним забитим м'ячем.
Раніше був названий новий претендент на захисника «Шахтаря» Марлона.
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