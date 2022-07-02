Бразильський клуб продовжив оренду захисника «Шахтаря»

Черговий раз було використано спеціальне правило FIFA

Вітао / Фото - ФК Шахтар

Бразильський «Інтернасьонал» продовжив оренду захисника Вітао. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Тепер угода з захисником «Шахтаря» діє до літа 2023 року. Контракт же з «гірниками» закінчується у 2024 році.

У поточному сезоні Вітао провів 14 матчів. У них йому вдалося відзначитися одним забитим м'ячем.

Раніше був названий новий претендент на захисника «Шахтаря» Марлона.