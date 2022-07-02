Після відходу Супряги в «Сампдорії» може з'явитися інший гравець УПЛ

За футболіста «Шахтаря» генуезцям доведеться поборотися з двома клубами Серії А

Марлон / Фото - ФК Шахтар

Захисник «Шахтаря» Марлон зацікавив «Сампдорію». Про це на особистому сайті повідомив журналіст Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, клуб з Генуї вступив в боротьбу за гравця. Зараз в італійському клубі займаються вивченням ситуації.

У Серії А ним також цікавляться «Монца» і «Фіорентина». Крім того, хоче роздобути бразильця турецька «Трабзонспор».

Раніше була названа сума, яку вимагає «Шахтар» за Марлона.