Захисник «Шахтаря» – за крок від підписання контракту з «Фіорентиною»
Після відходу Супряги в «Сампдорії» може з'явитися інший гравець УПЛ
За футболіста «Шахтаря» генуезцям доведеться поборотися з двома клубами Серії А
Марлон / Фото - ФК Шахтар
Захисник «Шахтаря» Марлон зацікавив «Сампдорію». Про це на особистому сайті повідомив журналіст Джанлука Ді Марціо.
За інформацією джерела, клуб з Генуї вступив в боротьбу за гравця. Зараз в італійському клубі займаються вивченням ситуації.
У Серії А ним також цікавляться «Монца» і «Фіорентина». Крім того, хоче роздобути бразильця турецька «Трабзонспор».
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