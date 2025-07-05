Вінгер київського Динамо Вітіньо продовжить виступи у бразильському чемпіонаті, як і у сезоні 2024/25, він залишиться у складі Інтернасьоналу ще на один рік.

Нагадаємо, за регламентом ФІФА іноземні гравці, які виступають в Україні, могли припиняти свої контракти в односторонньому порядку та тимчасово переходити до інших клубів. Проте термін дії цієї норми завершився 30 червня, і Вітіньо мав повернутися до розташування киян, але цього не сталося.

Як повідомляє Globo Esporte, Інтернасьонал отримав офіційний дозвіл від ФІФА продовжити оренду футболіста до червня 2026 року. Очікується, що після закінчення клубного чемпіонату світу FIFA продовжить дію положення про легіонерів в умовах воєнного часу, що дозволить бразильцеві й надалі залишатися у рідній країні.

За сезон Вітіньо провів 25 матчів у складі Інтернасьоналу, відзначившись шістьма голами. Його ринкова вартість складає близько 7,5 мільйонів євро, а контракт з Динамо розрахований до червня 2027 року.

Раніше повідомлялося, що Вітіньо підписав попередній контракт з Інтернасьоналем.