Вінгер київського Динамо Вітіньо продовжує виступати за бразильський Інтернасьональ, незважаючи на те, що термін його оренди минув 30 червня.

Футболіст готується до нового сезону Серії А та не планує повертатися до України. Згідно з правилами ФІФА, легіонери, які виступають в Україні, могли в односторонньому порядку залишити Прем'єр-лігу та перейти до іншого клубу на правах оренди.

Оскільки термін дії цього правила минув 30 червня, Вітіньо формально мав повернутися до Динамо. Однак у Бразилії впевнені, що ФІФА продовжить дію цієї норми ще щонайменше на рік після фіналу клубного чемпіонату світу. Тому Інтернасьональ не збирається відправляти гравця назад до Києва.

Вітіньо вже підписав попередню угоду з бразильським клубом, яка дозволить йому залишитися в чемпіонаті Бразилії ще на сезон, як тільки з'явиться офіційне підтвердження від ФІФА.

Інтернасьональ планує зіграти в червні чотири матчі та розраховує на допомогу Вітіньо в іграх 20, 24 та 28 липня проти Сеари, Сантоса та Васко да Гами, про це повідомило Correio do Povo.

Минулого сезону футболіст провів 25 матчів у Бразилії, забивши шість голів. За оцінкою експертів, його вартість становить близько 7,5 мільйонів євро. Контракт Вітіньо з Динамо діє до червня 2027 року.

Раніше Динамо відреагувало на смерть Жоти.