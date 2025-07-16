Півзахисник донецького Шахтаря Педріньо поділився думкою з приводу майбутньої гри з фінським Ільвесом і зазначив, що штучне покриття на стадіоні суперника не має відіграти вирішальної ролі. Незважаючи на те, що у гравців Шахтаря обмежений досвід виступів на таких полях, бразилець наголосив: це не привід для виправдань.

«Це справді поле, на якому ми маємо не надто великий досвід гри. Але, гадаю, це в будь-якому разі не може бути виправданням: якщо ми є командою, що націлена лише на найвищі результати й здобутки, то, звичайно, орієнтуватимемося на наш рівень, який є доволі високим. Попри можливі труднощі, що можуть виникнути безпосередньо під час гри, я переконаний, це жодним чином не вплине на нашу самовіддачу й бажання продемонструвати свій найкращий футбол», - заявив Педріньо на прес-конференції.

Вже завтра, 17 липня, гірники проведуть матч-відповідь першого раунду кваліфікації Ліги Європи на виїзді проти Ільвеса. Нагадаємо, у першій грі, яка пройшла 10 липня, українська команда здобула впевнену перемогу з рахунком 6:0.

У разі успішного проходу далі Шахтар зустрінеться з турецьким Бешикташем у другому кваліфікаційному раунді турніру.