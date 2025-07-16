Італійське видання Tuttosport поділилося новими деталями навколо можливого трансферу нападника Шахтаря Егіналду в Торіно.

За інформацією джерела, туринський клуб справді цікавився перспективою підписання бразильця, проте офіційних пропозицій поки що не надходило. Шахтар озвучив ціну в 10 мільйонів євро, що в Торіно визнали завищеною, тому вирішили зайняти вичікувальну позицію.

Наголошується, що до Егіналду також придивляються деякі клуби з німецької Бундесліги та Англійської Прем'єр-ліги, чиї назви поки що не розголошуються.

20-річний форвард перебрався до донецького клубу влітку 2023 року. З того часу він провів 57 матчів, у яких записав на свій рахунок 10 голів і стільки ж результативних передач.