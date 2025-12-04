Сергій Разумовський

Шахтар відхилив пропозицію Корінтіанса щодо продовження оренди 28-річного центрального півзахисника Майкона. Про це повідомляє ESPN.

Донецький клуб не влаштували умови, за яких бразильці хотіли залишити хавбека у своєму складі. Водночас Шахтар окреслив для Корінтіанса кілька варіантів співпраці, за яких Майкон усе ж може продовжити виступи за бразильську команду.

Перший варіант – повноцінний трансфер: Шахтар готовий продати Майкона за 2 мільйони євро. Другий – нова оренда, але лише за умови негайного погашення заборгованостей за попередніми домовленостями, які оцінюються приблизно в 1 мільйон євро.

Крім того, Шахтар готовий розглянути варіант отримання економічних прав на інших гравців Корінтіанса або прямого обміну футболістами між клубами – за умови, що це дозволить Майкону залишитися в таборі бразильського клубу.

Майкон перейшов у Шахтар влітку 2018 року саме з Корінтіанса за 6,6 мільйона євро. Після початку повномасштабної російсько-української війни півзахисник повернувся до Бразилії й відтоді виступає за Корінтіанс на правах оренди. Поточна угода розрахована до 31 грудня.

Раніше джерело повідомило, чи звільнять Олексія Бєліка з Шахтаря за його слова про Арду Турана.