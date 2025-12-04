Журналіст повідомив, чи звільнять Бєліка з Шахтаря за його слова про Турана
Відомі деталі
близько 2 годин тому
Наставник юнацької команди Шахтаря (U-19) Олексій Бєлік в інтерв’ю Денису Бойку днями заявив, що він «не вважає себе гіршим тренером, ніж Туран».
Проте керівництво донецького клубу не має наміру карати головного тренера юнаків за його висловлювання.
«Шахтар завжди стежить за інтерв'ю своїх гравців і тренерів. Все контролюється, і без відома Шахтаря така фраза Бєліка не могла вийти в ефір. Бєлік знав, що каже, і в клубі не були проти цієї фрази. І Бєліка за це ніхто не звільнить», – сказав журналіст-блогер Володимир Звєров в ефірі Профутбол Digital.
Бєлік провів у складі Шахтаря 208 поєдинків у всіх офіційних турнірах: 65 голів, 29 результативних передав.
Також український нападник грав за Дніпро, запорізький Металург і німецький Бохум.