Головний тренер Шахтаря Арда Туран перед грою 2 кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти Бешикташа (4:2) попросив свого приятеля Неймара мотивувати трьох юних бразильців, повідомляє Play Spor.

Нападник Сантоса, який перетинався з Тураном в Барселоні, поспілкувався з Кевіном, Аліссоном та Егіналду, отримавши заряд на важливий матч в Стамбулі.

В тому матчі Аліссон відзначився голом і асистував Егіналду, а Кевін оформив дубль.

Вальяжне Динамо, беззубі поліські вовки та неймовірний Аліссон.