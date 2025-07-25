Михайло Цирук

Перший повноцінний єврокубковий тиждень сезону 2025/26 для українських клубів завершено. Якщо на попередній стадії кваліфікації нашу країну представляв лише донецький Шахтар, то тепер у бій вступили всі чотири учасники. Розпочали дуже по-різному: двоє наших грандів здобули позитивні результати, а от Олександрія та Полісся, на жаль, вкотре підтвердили, що в Україні є лише два клуби, які здатні хоча б на щось на міжнародній арені.

Чемпіон України провів свій перший матч у новому сезоні навіть не в пів ноги, а у чверть ноги. Динамівці прекрасно усвідомлювали рівень свого суперника, і те, що перемогти його можна абсолютно не напружуючись. За весь поєдинок підопічні Олександра Шовковського майже жодного разу не те що не виграли, а навіть не вступили в бодай якесь єдиноборство: а навіщо, якщо суперник і так нічого не зробить?

Єдиний момент мальтійцям своєю обрізкою подарував Андрій Ярмоленко, однак досвідченого лідера своїм відчайдушним підкатом підстрахував Михавко. На більше господарі не спромоглися, а Динамо, своєю чергою, зовсім не форсувало події. Перша ж свідома атака киян завершилася голом Ваната, забитому з неймовірною легкістю.

Далі біло-сині певний час боролися з неймовірною мальтійською спекою та поганим газоном, на якому падали всі, втім все одно могли піти на перерву з комфортною перевагою, якби гол у роздягальню від Попова не скасували через офсайд.

Свої голи динамівці знайшли ближче до завершення поєдинку, і головним героєм останніх хвилин несподівано став Назар Волошин. Молодий вінгер киян чудово вийшов на заміну: спочатку асистував Буяльському, який з допомогою рикошету подвоїв перевагу гостей, а на фінальних секундах зустрічі сам замкнув простріл від Шапаренка. Отож, 3:0, і до другого поєдинку Динамо підходитиме з комфортною перевагою.

Та найбільше цього тижня потішив донецький Шахтар. У першому матчі проти Бешикташа в Стамбулі, за шаленого тиску та свисту турецьких уболівальників, від якого у Георгія Судакова навіть заклало вуха, підопічні Арди Турана просто розібали суперника на запчастини. Це було яскраво, впевнено та навіть певною мірою легкою

Перший гол гірників став наслідком яскравих індивідуальних дій Аліссона, який у стартових трьох матчах сезону оформив уже вісім результативних дій (3+5) та поки впевнено підтверджує статус гравця номер один в цьому Шахтарі. Гірники продовжували контролювати хід поєдинку, і на 28 хвилині той таки Аліссон легко обіграв суперника та накинув мʼяч прямо на голову Егіналду, який подвоїв перевагу гостей.

До певного моменту Шахтар не давав створити супернику зовсім нічого, аж поки не стався дурний і нелогічний пенальті, призначений після влучання мʼяча в руку Коноплі. Абрахам реалізував 11-метровий, і це дало туркам певну надію, адже на певний час ініціативою в матчі заволоділи вони.

Господарі домінували на останніх хвилинах першого тайму та на старті другого, створивши два непогані моменти. Однак далі Шахтар знову стабілізував ситуацію на полі. Десь на екваторі другого тайму гірники стали трохи підсідати, однак саме в такий потрібний момент свою індивідуальну майстерність знову показав Аліссон: накрутив суперника в штрафному майданчику та прострілив на Кевіна – 3:1.

Відновлення різниці у два мʼячі, звісно, спонукало Бешикташ летіти вперед. Не сказати, що у турків надто виходило: Шахтар періодично брав мʼяч під контроль на кілька хвилин, а зіркові діди у складі суперника навіть не намагалися ворушитися трохи активніше, аби його відібрати.

Та свій гол господарі таки знайшли: досвідчений Жао Маріо самостійно створив момент, вивівши на удар партнера, Різник потягнув, однак португалець першим встиг на добивання. І тут би туркам заспокоїтися та задовольнитися тим, що мінус один – це значно краще ніж мінус два.

Але тоді б турки не були турками. На останній хвилині компенсованого часу Шахтарю вдалася атака, що розпочалася з банального удару від воріт, Бондаренко знайшов передачею в другий темп Кевіна, і той поставив масну крапку в поєдинку.

Таким чином Шахтар переміг на полі суперника у два мʼячі, і перед стартом зустрічі це здавалося просто сценарієм мрії. Завдання грати красиво виконано сповна, та головне, що до цієї краси додалася ефективність.

Попри поразку, яка залишає віцечемпіону України дуже мало часу перед матчем у відповідь, у першому таймі поєдинку підопічні Кирила Нестеренка виглядали дуже непогано. Олександрія комбінувала, впевнено тримала мʼяч і доволі легко знаходила можливості для ударів по воротах. Єдина проблема в тому, що за такої гри команда з Кіровоградщини пропустила абсолютно необовʼязковий гол: Вукотич довгою передачею вивів віч-на-віч Костича, а той легко переграв воротаря.

Після обнадійливого першого тайму від команди Нестеренка хотілося побачити більше й у другому, однак такі сподівання, на жаль, не виправдалися. По перерві олександрійці влучили в площину воріт суперника лише двічі, натомість пропустили ще один мʼяч, який записав на свій рахунок Угрешич. Тепер у Сербії Олександрії буде потрібне справжнє диво, однак гра команди, на відміну від результату, зовсім не була безнадійною.

Дуже важко говорити про цей матч так, аби не образити житомирську команду. За всього скепсису у ставленні до нашого футболу, програвати представнику Андорри, до того ж не найсильнішому - це вже занадто. І якби ж це був хоча б нещасний випадок – так ні! За всього бажання уникнути слова «ганьба», по-іншому цей результат просто не назвеш.

Полісся, напевно, розслабив легкий та швидкий перший мʼяч, який Гуцуляк забив уже на 21 хвилині. Здавалося, що все під контролем, однак далі Санта Колома без особливих передумов використала два моменти: Ремолінс після скидання партнера з лінії спрямував мʼяч у порожні ворота, а перед самою перервою Креспо пробив Кудрика ударом з-за меж штрафного майданчика.

Та ще більше, ніж пропущені голи, розізлив другий тайм у виконанні Полісся. Нещасний випадок може трапитися завжди, але ж доведіть, що результат першого тайму справді був нещасним випадком. Не довели, і в цьому, мабуть, головна трагедія цього поєдинку. Поступаючись у рахунку бронзовому призеру чемпіонату Андорри Полісся в другому таймі не завдало жодного удару в площину воріт.

Дебют Ротаня вийшов відверто провальним, і у другому поєдинку тренер та команда просто зобовʼязані придумати щось, аби пройти цього суперника. Бо якщо не проходити й таких, то навіщо тоді все це?

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